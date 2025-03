Come cambia il mercato della Juventus con Tudor

AFP via Getty Images

Tudor alla Juventus, come cambia il mercato

L'arrivo di Igorsulla panchina della Juventus , in seguito all' esonero di Thiago Motta (ancora da ufficializzare) , rappresenta un punto di svolta significativo per il club torinese. Questo cambiamento non solo influisce sulla guida tecnica, ma ha anche ripercussioni profonde sulle strategie di mercato e sul futuro di diversi giocatori.​Con l'allontanamento di Motta, le basi su cui poggiava il progetto tecnico della Juventus sono crollate, lasciando spazio a incertezze riguardo alle future mosse di mercato.Giocatori come Pierre Kalulu, Francisco Conceição, Randal Kolo Muani e Renato Veiga, inizialmente considerati pilastri del progetto, vedono ora il loro futuro in bianconero incerto. La Juventus dovrà rivedere le trattative per riscatti e nuovi acquisti, adattandosi alle esigenze e alla visione tattica di Tudor.​

L’incognita Champions League

Juventus, adesso Tudor e poi?

Tudor alla Juventus: cambia il futuro di Vlahovic?

Juventus, una sola certezza sul futuro

La qualificazione alla prossima Champions League diventa cruciale non solo per motivi sportivi, ma anche economici. L'accesso alla massima competizione europea garantirebbe introiti fondamentali per sostenere un mercato all'altezza delle aspettative. In caso contrario, la Juventus potrebbe trovarsi costretta a ridimensionare le proprie ambizioni, influenzando le scelte su acquisti e cessioni.​La decisione di affidare la squadra a Tudor fino a fine stagione apre interrogativi sul futuro della guida tecnica. La dirigenza dovrà valutare se proseguire con il tecnico croato o puntare su un profilo diverso, magari in vista del Mondiale per Club. Questa scelta influenzerà inevitabilmente le strategie di mercato, poiché ogni allenatore ha le proprie preferenze tattiche e di rosa.​Un elemento interessante riguarda le precedenti dichiarazioni di Tudor su Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. Durante la sua esperienza al Verona, alla domanda su chi fosse il miglior attaccante della Serie A, Tudor rispose: "Osimhen il più forte in Serie A? No. Uno dei più forti, ma per me il più forte è Vlahovic". Questa preferenza potrebbe portare a una rivalutazione del ruolo di Vlahovic nella Juventus, considerando che fino a poco tempo fa si parlava di una sua possibile cessione e dell'acquisto di Osimhen.La Juventus si trova in una fase di transizione, dove ogni decisione avrà un impatto significativo sul futuro del club. Le strategie di mercato, la scelta dell'allenatore e i risultati sul campo saranno determinanti per delineare il nuovo corso bianconero. In questo contesto, la flessibilità e la capacità di adattamento saranno qualità essenziali per affrontare le sfide che attendono la Vecchia Signora. C’è solo una certezza: il lavoro di tutti è sotto attenta osservazione da parte della proprietà.