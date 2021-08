Nonostante la buona prestazione da regista nell'amichevole contro il Monza, secondo il Corriere di Torino il futuro diè già segnato: il centrocampista gallese è in uscita dalla Juve e non sarà quella gara a far cambiare idea alla dirigenza. L'intuizione di Allegri di dargli nuovi compiti è dovuta anche alla mancanza di un regista naturale in quel ruolo. Per questo, infatti, i bianconeri continuano il pressing sia su Manuel Locatelli che su Miralem Pjanic.