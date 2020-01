L'ultimo quarto d'ora in Coppa Italia contro l'Undinese può rappresentare un nuovo inizio per. Ora non è più scontata la partenza dell'attaccante croato, come ha detto anche Fabio Paratici nel pre partita dell'altra sera. Sul giocatore c'è il grande pressing del Cagliari, ma secondo Tuttosport Pjaca potrebbe rimanere almeno fino alla fine della stagione.