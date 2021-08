La permanenza di Mattia De Sciglio alla Juventus potrebbe allontanareda Torino. Il terzino sinistro classe '99 è rientrato dal prestito al Genoa ed era stato scelto come prima alternativa ad Alex Sandro, ma la concorrenza dell'altro esterno basso potrebbe convincere la Juve a darlo via in prestito: il Genoa lo rivorrebbe con la stessa formula, ma sul giocatore cresciuto nella Roma c'è anche l'interesse della Sampdoria.