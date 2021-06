Il flop all'Europeo non aiuta certo il mercato di Merih Demiral. La Turchia è uscita alla fase a gironi e lui è stato protagonista in negativo con l'autogol contro l'Italia che ha aperto la manifestazione. Ora, testa al futuro: lui vuole più spazio e la Juve è pronta a cederlo per fare cassa, sul giocatore c'è l'interesse da parte di club della Premier League ma le prestazioni negative di Demiral all'Europeo stanno facendo riflettere anche le società inglesi.