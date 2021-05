Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus potrebbe cambiare anche il futuro di Giorgio Chiellini: il capitano bianconero è in scadenza di contratto, ma l'arrivo di Max potrebbe spingerlo verso la conferma per un'altra stagione: il giocatore non ha nessuna intenzione di smettere di giocare, nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza per discutere del rinnovo e, intanto, alla finestra ci sono sempre alcuni club di MLS.