Dopo il ko in Coppa Italia, l'allenatore del Napoli Rino Gattuso volta pagina e punta alla gara di sabato alle 18 in campionato contro la Juventus: "Lo diciamo da tantissimo tempo, ma la verità è che dobbiamo ripartire - ha detto il tecnico azzurro ai microfoni della Rai - I centrali di difesa non avevano mai giocato insieme. Dobbiamo migliorare ancora alcuni meccanismi, ma giocando ogni tre giorni si fa fatica. Sabato sarà una partita complicata contro la Juve, dobbiamo recuperare energie e giocatori".