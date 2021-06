Ieri prima della partita tra Italia e Austria Giorgio Chiellini si è presentato davanti alle telecamere della Rai per spiegare perché gli Azzurri non si sarebbero inginocchiati, se non dietro esplicita richiesta della squadra avversaria. Nel parlare, gli è sfuggito un lapsus che è diventato immediatamente virale: anziché dire "combatteremo il razzismo in altro modo" il capitano della Juventus ha detto "combatteremo il nazismo...". Un errore che ha esposto Chiellini alla condanna social senza appello: in molti gli hanno dato dell'ignorante e hanno ironizzato sul fatto che lui sia pure laureato.

Per dare un'idea dell'indignazione suscitata dall'incauto lapsus di Chiellini, ecco una selezione di tweet: