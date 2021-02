L'ex attaccante della Juventus Kingsley Coman, oggi al Bayern Monaco, ha parlato del suo futuro e della possibilità dei bianconeri di vincere la Champions: "L'estate scorsa mi sono chiesto dove avrei voluto giocare, ma ora la situazione è diversa - ha detto a Telefoot - Qui sto molto bene, sono nel miglior club d'Italia e ho ancora due anni di contratto. Al momento non penso di andare via. La Juve? Sarà una rivale pericolosa per la Champions".