Ha deciso una finale di Champions League dopo una storia che, paragonarla alle montagne russe, sembra sempre troppo poco. Kinglsey Coman, dopo la gioia, ora è in quarantena: al momento non avrebbe contratto il Covid-19, ma non si sta allenando con il resto della squadra. Il motivo? Nelle ultime ore è entrato in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus. L'annuncio è stato dato dal Bayern con questo tweet: "Kingsley Coman non si sta allenando perché è venuto in contatto con qualcuno che è risultato positivo a un test per il Coronavirus. Il calciatore ora è in quarantena". Al momento non è dunque convocabile da Flick, che inizierà dallo Schalke il prossimo 18 settembre.