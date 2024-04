La vittoria della Bundesliga da parte del Bayer Leverkusen dei record ha interrotto un'importante striscia di successi personali per il fantasista francese Kingsley. Da ben 11 anni, il talentuoso giocatore ha sempre conquistato il titolo del campionato nazionale in cui ha militato. Tutto è iniziato nella stagione 2012-2013 quando, ancora al Paris Saint Germain, ha sollevato per la prima volta la coppa del titolo nazionale, ripetendosi l'anno successivo.Dopo il trasferimento alla, ha alzato lo scudetto a Torino, per poi unirsi al Bayern Monaco, dove ha dominato la Bundesliga sollevando per otto volte consecutive la Meisterschale. Quest'anno, però, il sogno di Coman è stato interrotto a soli cinque turni dalla fine, con il titolo che è andato al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Questo segna una svolta significativa nella straordinaria carriera del giocatore, che dovrà ora affrontare nuove sfide e nuove opportunità per continuare a brillare nel mondo del calcio.