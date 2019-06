Poteva essere la nuova stella francese della Juventus, ha finito per giocare appena una stagione in bianconero: Kingsley Coman compie oggi 23 anni.



INIZIO E FINE - Strappato al Paris Saint-Germain nell’estate 2014 - uno sgarbo che il presidente Al-Khelaïfi non dimenticherà - Coman viene lanciato subito da titolare da Max Allegri, che alla prima partita ufficiale sulla panchina della Juve lo schiera dal primo minuto al fianco di Tevez. Poco più di un’ora per sognare, ma era solo l’inizio di una stagione che avrebbe visto Kingsley nel ruolo di riserva. La sua esperienza bianconera si è chiusa con 22 presenze totali: nell’agosto 2015 arriva il trasferimento al Bayern Monaco, in prestito con diritto di riscatto (esercitato ufficialmente nel 2017).