Tra il 2014 e il 2015 Kingsley Coman ha disputato 22 partite in tutto con la maglia della Juventus tra tutte le competizione, spesso da subentrato. E ha segnato un unico gol. Esattamente in questa data 6 anni fa: erano gli ottavi di finale della Coppa Italia nel primo anno di Allegri sulla panchina bianconera: la Juve strapazzò il Verona con un 6-1 deciso soprattutto dalla doppietta di Sebastian Giovinco. Proprio al posto di Giovinco entrò Coman nel secondo tempo, andando a siglare il definitivo 6-1 con un magnifico destro a giro da fuori area sotto l'incrocio dopo aver puntato l'uomo ed essersi accentrato ai 25 metri. Unico, ma bellissimo, per il ragazzo che un lustro dopo avrebbe deciso la finale di Champions League per il Bayern Monaco.