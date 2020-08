Giuseppe Colucci, ex centrocampista tra le altre del Verona, oggi dirigente, parla a Radio Sportiva del futuro di Antonio Conte all'Inter: "Penso che abbia uno degli allenatori capaci del panorama italiano, bisogna capire cosa è successo. Non credo che Conte sia un pazzo nel fare quel tipo di esternazioni, avrà avuto i suoi motivi, bisogna vivere quella realtà e capire cosa è successo per dare un giudizio. Marotta e Ausilio hanno grandissima esperienza, i diretti interessati dovranno fare le dovute osservazioni".