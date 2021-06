La Juventus cerca un attaccante. Va a caccia del suo numero 9 (non di maglia) dopo aver rinnovato il prestito di Alvaro Morata e ha una lunga lista di nomi tra cui scegliere, fatta di occasioni, possibilità e accordi da ricercare. In attesa di dirimere anche la questione Cristiano Ronaldo, infatti, spuntano diverse idee e una continua tener vivi gli animi dei tifosi. E' Dusan Vlahovic, il preferito del pubblico per età e prospettive, ma anche il più costoso. Ora, però, c'è un fattore in più...



Come riporta Tuttosport, il nome caldo in queste ore è il suo, anche per il clima infuocato in casa Fiorentina dopo l'addio improvviso e burrascoso di Gattuso. Un momento potrebbe favorire, se non rendere inevitabili, partenze eccellenti. La Juventus osserva attenta gli sviluppi e pensa: Vlahovic rientra nel novero dei giocatori che interessano, insieme con Mauro Icardi, Arek Milik, Gabriel Jesus, Andrea Belotti. Oggi, scrive Tuttosport, sono in agenda diversi incontri e qualcosa potrebbe smuoversi.