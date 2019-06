Tra centrocampo e attacco, i gioielli nel mirino della Juventus sono italiani e si chiamano Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo: i bianconeri continuano a battere entrambe le piste, valutando la soluzione migliore per il giocatore della Fiorentina e per quello della Roma. Come scrive Tuttosport, sulla trequarti resiste però una terza pista: quella che porta a James Rodriguez. Il colombiano di proprietà del Real Madrid non sarà riscattato dal Bayern Monaco e Florentino Pérez sarebbe pronto a liberarlo per 65-70 milioni di euro. La Juve ne ha già parlato con Jorge Mendes e continua a coltivare speranze: la caccia al nuovo trequartista va avanti.