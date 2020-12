Il futuro di Sergio Ramos tiene il Real Madrid con il fiato sospeso. In Spagna c'è chi garantisce che stia pensando davvero di lasciare il Real Madrid a fine stagione a causa del suo contratto in scadenza per cui non è ancora arrivata l'offerta di rinnovo ritenuta adeguata. Come scrive calciomercato.com, in realtà, dalla Juventus filtra l'intenzione di cambiare l'approccio sugli stipendi e dunque non avvicinarsi ai 13 milioni all'anno chiesti da Ramos alla sua età. Lo spagnolo piace molto, ma non a queste condizioni economiche. Ecco perché non è decollato nulla fin qui in tal senso, mentre ci penserebbe il Paris Saint-Germain in caso di addio al Real. In questo momento quindi la Juve non sembra favorita per il colpo, perché Ramos aspetta ancora un'offerta convincente da Perez, ma attende e studia il da farsi.