"Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dalla Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Rugani che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2020-21.



Difensore dal fisico slanciato e longilineo, ha il suo punto di forza nell'anticipo e nella capacità di leggere le situazioni. Senso della posizione, si distingue anche per la sua capacità nella costruzione dell’azione. Bravo nel gioco aereo, ama spingersi in avanti in occasione di calci piazzati a favore così da sfruttare stacco e tempismo. Un difensore moderno, completo, che ha già dato prova del suo sicuro talento, forte di una esperienza notevole maturata ad altissimo livello. Senza dubbio uno dei migliori difensori centrali italiani che arriva a rafforzare il reparto arretrato rossoblù. Benvenuto in Sardegna, Daniele!".



Così il Cagliari ha annunciato questa mattina il colpo Daniele Rugani, arrivato dalla Juventus.