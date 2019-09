Il Real Madrid è pronto a riprovarci per Paul Pogba nell'estate del 2020, al pari della Juventus. I Blancos non hanno perso interesse nei confronti del centrocampista del Manchester United, nonostante sia fallito l'assalto dell'ultima ora negli scorsi giorni di mercato. Anche i bianconeri, però, non hanno mollato la presa e lavoreranno con forza al suo ritorno a Torino. Pogba, dal canto suo, favorirà entrambe le squadre se non dovesse rinnovare un contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 con i Red Devils.