"Pogba-Psg? Niente paura: Paul è a un passo dalla Juve". E' quanto ribadisce il Corriere dello Sport, aggiungendo: "Il venerdì del popolo juventino è stato scandito dai preoccupanti rumors provenienti dalla Francia, che avrebbero potuto cambiare clamorosamente gli orizzonti del mercato bianconero, facendo anche tramontare i loro sogni. L’oggetto del desiderio è sempre lui, Paul Pogba, ormai promesso sposo per la seconda volta in carriera della Signora. Non ci sono più ostacoli al matrimonio, come ormai chiaro da diversi giorni, eppure ieri è rispuntata a sorpresa la pista Paris Saint Germain. Legata, per di più, ad un’altra operazione altrettanto clamorosa che riguarda la panchina dei parigini. Secondo Rmc Sport, infatti, Zinedine Zidane sarebbe vicino ad un accordo con il club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi. E proprio questa intesa avrebbe portato a riaprire il dialogo con Pogba. Boom! I tifosi bianconeri hanno tremato di fronte all’eventualità della beffa a pochi metri dal traguardo, come testimonia anche il diluvio di post sui social". E la preoccupazione, in ogni caso, si è piano piano affievolita, alla Continassa c’è grande serenità sul tema: l’operazione Pogba viene considerata blindata.