Arriva una vittoria pesante per il Napoli di Luciano Spalletti sul campo dell'Atalanta: gli azzurri si impongono per 3-1, grazie ai gol di Insigne su calcio di rigore, Politano ed Elmas. Il momentaneo 2-1 bergamasco, firmato da de Roon, ha soltanto illuso Gasperini: alla Dea è mancato il guizzo nel secondo tempo, quando invece il Napoli ha saputo sfruttare un perfetto contropiede avviato da Koulibaly. Mertens e compagni agganciano così momentaneamente il Milan in vetta alla classifica a quota 66 punti.

Nell'altro match del pomeriggio, pokerissimo dell'Udinese sul Cagliari: 5-1, con tripletta di Beto e reti Becao, Molina e Joao Pedro.