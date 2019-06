Kostas Manolas è pronto a lasciare la Roma. Il difensore greco è arrivato al termine della propria avventura giallorossa, sarà lui uno dei big che lasceranno la Capitale nel corso dell'estate. Il suo profilo è stato valutato a lungo anche dalla Juventus, con la dirigenza che però non è mai stata convinta del tutto di affondare il colpo: questione caratteriale più che tecnica, i bianconeri non hannio mai considerato il classe '91 una priorità per la retroguardia. E adesso a spingere c'è il Napoli, che vuole chiudere velocemente il colpo e discute ancora delle modalità di pagamento della clausola rescissoria da 36 milioni di euro: la Roma vorrebbe che fosse pagata interamente, mentre De Laurentiis mette sul piatto una contropartita come Diawara.