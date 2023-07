Attraverso un comunicato ufficiale il Liverpool ha annunciato il colpo Szoboszlai, prelevato dal Lipsia per 70 milioni.‘Il Liverpool FC ha completato l’acquisto di Dominik Szoboszlai dall’RB Leipzig, soggetto a permesso di lavoro. Il centrocampista ungherese diventa la seconda nuova aggiunta dei Reds della finestra estiva dopo aver concordato i termini e aver completato con successo le visite mediche, seguendo le orme di Alexis Mac Allister.Szoboszlai arriva ad Anfield dopo due anni e mezzo in Bundesliga con il Lipsia, dove ha collezionato 91 presenze in tutte le competizioni’.