La Juventus pensa al futuro e così, ecco che il mercato si infiamma. Infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, i bianconeri hanno messo le mani su due giovani giocatori, che arricchiranno il vivaio. Si tratta di Michele Scienza, attaccante, e Riccardo Nobile, difensore. Entrambi i ragazzi sono classe 2006 e arrivano rispettivamente da Inter ed Empoli. Una beffa quindi, verso i rivali di sempre nerazzurri: chissà che, come Zaniolo alla Roma, il giovane Scienza non possa dire la sua lontano da Appiano Gentile...