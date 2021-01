Bryan Reynolds sarà un giocatore della Juventus, ma prima sarà un terzino destro del Benevento. Fino alla fine di questa stagione sicuramente, in caso di permanenza in Serie A probabilmente anche nella prossima. Il 19enne giocatore americano, ennesimo esponente di una scuola made in Usa che in Europa sta prendendo piede coi vari Pulisic e Reyna, e nella Juve ha in McKennie un valido soggetto, arriverà in Italia nel weekend e si aggregherà alla squadra allenata da Pippo Inzaghi all'inizio della prossima settimana. Niente trasferta di Crotone domenica, dunque.