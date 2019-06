Anche se è sfumata l’ipotesi rinnovo, il Benfica proverà a fare di tutto per trattenere João Felix nella prossima finestra di mercato. La Juventus si è mossa da tempo per l’attaccante classe ’99, che da parte sua non disdegnerebbe il trasferimento nella squadra dell’idolo Cristiano Ronaldo. Ma il club portoghese si è fin qui blindato dietro la clausola rescissoria da 120 milioni di euro presente nel contratto del talento, che piace anche alle big di Premier League. I bianconeri ne hanno parlato a più riprese con Jorge Mendes, ma a queste condizioni non spingeranno per chiudere l'affare.