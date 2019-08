Ultimi giorni a disposizione per risolvere la questione Icardi. La Juventus vorrebbe l'attaccante argentino, ma l'Inter se lo tiene stretto e non vuole proprio far vincere questa battaglia ai rivali bianconeri. Icardi non ne vuole sapere di lasciare Milano, mentre l'Inter ora apre anche al prestito, ma solo a determinate squadre. Intanto, come spiega Tuttosport, spunta una contropartita per l'affare: “Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici confida dunque di avere ulteriori margini di manovra per provare a mettere a segno quello che potrebbe essere un colpaccio dal punto di vista economico oltre che tecnico, visto che a questo punto la controparte non è particolarmente in grado di fare la voce grossa sulle valutazioni. Oltretutto un modo per addivenire ad un compromesso può essere quello di individuare una contropartita tecnica che sia gradita quasi quanto lo sarebbe Dybala (che però Paratici preferirebbe cedere all’estero). Un nome su tutti: quello di Blaise Matuidi. L’Inter cerca infatti ancora un mediano e la pista che può condurre ad Arturo Vidal appare sempre più difficile da percorrere. La Juventus è nelle condizioni di dover assolutamente liofilizzare il numero di effettivi (anche) in mediana, e dunque i margini di fattibilità non mancano“.