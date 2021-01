3







di Stefano Tacconi

Ci siamo, il giorno è arrivato. Ancora una manciata di ore e tutti incollati sul divano, perché alle 20.45 a San Siro andrà in scena Inter-Juventus. Non ancora decisiva in senso stretto per le sorti dello scudetto, ma fondamentale per Pirlo e i suoi uomini sia per guadagnare punti sul Milan, sia per conquistare il prestigio garantito dalla vittoria del derby d’Italia. Sfida nella sfida, il face to face di Conte e Vidal contro il loro passato, lì dove hanno costruito le fortune delle loro carriere. L’ex portiere bianconero Stefano Tacconi ha raccontato come sarà la sfida di questa sera, soffermandosi anche sul passeggio in nerazzurro dei due ex juventini.