di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



L'Inter che prova la fuga, la Juve che vuole stare a contatto. I tanti impegni, l'emergenza e un Crotone battuto nettamente 3-0, pur con una Juve non perfetta. E' servito Cristiano Ronaldo in versione CR7 per vincere, per mettere la gara in discesa e portare a casa tre punti. Ma senza di lui...



Questa Juve preoccupa? In vista del Porto e in piena lotta scudetto, Stefano Tacconi racconta: