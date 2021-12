Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juventus. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.

La Juventus fatica in campionato, segna poco e non riesce a riprendersi totalmente in campionato, mentre in Champions League finisce al primo posto del girone e si qualifica agli ottavi dove affronterà il Villarreal. Risalire è l'obiettivo, già a partire dalla sfida di Bologna di domani e sfruttare i passi falsi delle avversarie, come il Napoli, che era partito forte e ora...

I problemi dell'attacco, la Juve che stenta in campionato e le avversarie. Questo il commento audio di Stefano Tacconi, storico portiere della Juventus, in esclusiva per ilBianconero.com: