di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juventus. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



Inter campione d'Italia, Juve in corsa per la Champions League. Dopo nove anni consecutivi il tricolore non sarà più sulle maglie bianconere. Hanno vinto loro, i nerazzurri. L'Inter di Conte e di Marotta, ma anche di Vidal (per quanto non abbia fatto un granché). Tre juventini per fermare il regno juventino, che intanto è alle prese con le accuse a Paratici post Udinese-Juve, con il dirigente bianconero criticato per essere sceso in campo a protestare con l'arbitro durante l'intervallo. Cosa ne pensa un ex giocatore?



Ecco il commento dell'ex portiere bianconero Stefano Tacconi nella sua rubrica