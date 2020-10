3







di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, inaugurando il suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



Nel segno di Morata. La Juve si gode l'acquisto in attacco, il figliol prodigo che ha saputo nuovamente stupire tutti al ritorno a Torino: tre gol in 72 ore, una rete pesante a Crotone e una doppietta ancor più decisiva a Kiev, dove si è nuovamente dimostrato l'uomo Champions per la formazione bianconera. Ne ha parlato a IlBianconero.com, la leggenda juventina Stefano Tacconi: all'interno del suo podcast, il paragone è arrivato fino a Pablito, ossia Paolo Rossi. Come a dire: ora è da Juve. E, come i tifosi, Tacconi si augura che possa giocare insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo. L'ambizione della Juventus dev'essere sempre altissima, per questo serve coraggio...



Ascolta il podcast qui in basso