di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



Nella prestazione fortemente negativa della Juventus contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, non è passata inosservata la prova deludente fornita da Cristiano Ronaldo, dal quale normalmente ci si aspetta sempre il massimo.



Questo è il pensiero di Stefano Tacconi sulla prestazione di CR7 contro il Porto, con vista già sulla sfida di ritorno del 9 marzo: