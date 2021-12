Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juventus. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.

Problemi e rimonta... ora le altre non sono così lontane, nonostante tutto. La Juventus ancora fatica ad ingranare, ad essere bella e completamente convincente, ma intanto vince e accorcia. Complice un fase del calendario non così complessa, i bianconeri si sono riavvicinati alla zona Champions League, sfruttando i vari passi falsi di Napoli e Atalanta. I nerazzurri sono ora a 4 punti di distanza, i campani a 5. E alla ripresa ci sarà lo scontro diretto proprio con la squadra di Spalletti, la giusta occasione per dare una spallata forte e decisa, per rialzare definitivamente la testa e tornare a far paura. I problemi restano, la Juve spesso non è bella, ma... lotta e nel 2022 tutto può accadere.

Problemi e rimonta... ora le altre non sono così lontane, nonostante tutto. Questo il commento audio di Stefano Tacconi, storico portiere della Juventus, in esclusiva nella sua rubrica per ilBianconero.com: