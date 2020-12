8







di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



La Juventus ha finito il 2020 nel peggiore dei modi: lo 0-3 con la Fiorentina di due giorni fa si porta dietro tanti dubbi, incertezze e incognite che Andrea Pirlo dovrà risolvere già dall'inizio del nuovo anno. Alti e bassi nella prima parte del campionato, per una squadra capace di fare quattro gol al Parma e prenderne tre dalla Fiorentina nel giro di pochi giorni. Tutto nella norma secondo Stefano Tacconi, convinto che la società si sia mossa per puntare tutto sulla Champions.



