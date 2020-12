2







di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



La Juventus volta pagina e guarda con fiducia al 2021. L'obiettivo è iniziare il nuovo anno col piede giusto, diversamente da come è finito quello che si sta chiudendo. La squadra è già tornata ad allenarsi sotto lo sguardo attento di Andrea Pirlo, Paratici si sta muovendo sul mercato in attesa dell'apertura ufficiale prevista per lunedì 4 gennaio. Tanti giocatori nel mirino bianconero, che sta lavorando per trovare un terzino sinistro e una quarta punta. L'ex portiere bianconero Stefano Tacconi fa una previsione del mercato bianconero, facendo tre nomi e ipotizzando uno scambio.