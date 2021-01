1









Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



Non era facile per la Juventus anni fa rimpiazzare Gigi Buffon, uno dei portieri più forti di sempre. La Juve l'ha fatto, puntando forte su Wojciech Szczesny. Era il 2017 e il polacco veniva da due buone stagioni con la Roma, ma in bianconero è diventato tra i migliori di sempre in Europa. Ha raggiunto livelli altissimi, spesso paragonato ad Alisson ed Oblak. Lui va avanti per la sua strada, e anche contro il Milan ha fatto parate decisive per la vittoria della Juve. Sulle sue qualità è d'accordo anche Stefano Tacconi, che vorrebbe vederlo ancora per tanto tempo con la maglia bianconera: l'ex portiere bianconero ha commentato il grande stato di forma di Szczesny ipotizzando anche il possibile piano per portare Donnarumma a Torino.