Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juventus. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



L'annuncio dell'addio di Fabio Paratici ha chiuso una stagione complicata per la Juventus, con un allenatore esordiente in panchina come Andrea Pirlo e mille difficoltà, nonostante le quali però i bianconeri hanno portato a casa una Supercoppa italiana, una Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions League.



Nella sua consueta rubrica sul sito, l'ex portiere della Juve Stefano Tacconi ha fatto un bilancio della stagione appena conclusa.