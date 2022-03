di Stefano Tacconi

Perché non credere allo scudetto?



Dati i risultati delle altre, che non stanno andando a mille e stanno perdendo punti, la Juve risponde senza perdere da 13-14 partite. Anzi: la Juve ha anche trovato una sua filosofia di gioco, con Vlahovic che ha trovato in questo momento pane per i suoi denti.



Proprio sull'attaccante voglio soffermarmi: lui va avanti, gli altri lo seguono. Tutti. Per questo va bene guardare avanti al quarto posto, ma fare un pensierino anche allo scudetto non fa certamente male. Ti dà fiducia, ti dà forza, morale.



Adesso il calendario è in discesa, abbiamo poche partite difficili da qui in avanti. Anche se queste creano sempre non pochi problemi.



Perché non crederci, comunque? Vediamo cosa succede.