di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! Come in campo, Stefano Tacconi non è mai banale: lo storico giocatore della Juventus racconta e si racconta nel suo podcast esclusivo, curato con la redazione de IlBianconero.com.



Nel nuovo episodio, Tacconi racconta le impressioni sul Derby con un piccolo ricordo personale. Com'era, ai suoi tempi? E com'è oggi?





PARLA TACCONI - Il derby è sempre il derby. Però ai miei tempi il derby era molto diverso, affascinante, con giocatori di grande importanza. Oggi il derby sembra già vinto per la Juventus, in partenza. Ormai sono più di vent'anni che il Toro non riesce a vincere il derby. Il Toro è succube della Juve, a differenza di Milan-Inter a Torino è difficile che i granata riescano a fare ciò che succede a Milano. Comunque è sempre sentito, credo che anche questo sia già vinto.