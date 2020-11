Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, inaugurando il suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.Torna disponibile, entra in campo segna due gol e regala la vittoria alla Juventus. Cristiano Ronaldo più decisivo che mai, il rientro post Covid del portoghese è stato col botto:. Sorrisi ritrovati in casa Juve e sospiro di sollievo per Andrea Pirlo, criticato - anche duramente - dopo la sconfitta con il Barcellona e i pareggi con Crotone e Verona in campionato.Stefano Tacconi non ha dubbi, come spiega nel podcast qui sotto.