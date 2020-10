Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, inaugurando il suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.Il giorno dopo il ko contro il Barcellona la Juventus prova a mettere insieme i pezzi. Come sarebbe andata con più esperienza e meno giovani in campo? Cosa sarebbe successo se in campo ci fosse stato Ronaldo? Sono tanti gli interrogativi che si pongono i tifosi bianconeri dopo il brutto ko in Champions, che l'ex portiere della Juve Stefano Tacconi ha analizzato nella sua rubrica su Ilbianconero.com: giusto continuare a puntare sui giovani, ma serve un Ronaldo alla... Ibrahimovic.