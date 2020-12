Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.Il giorno l'entusiasmo è sempre lo stesso del 90'. Le copertine su Cristiano Ronaldo, il sorriso di Andrea Pirlo stampato sul volto dopo quell'impresa pazzesca. la Juventus ha vinto 3-0 contro il Barcellona e ha mandato un messaggio a tutte le altre squadra di Champions. Come a dire: 'Sì, per la vittoria finale ci siamo anche noi'.