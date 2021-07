Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juventus. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.Green pass e vaccini. Ormai da settimane si discute solo di questo, con anche il mondo del calcio e i giocatori coinvolti. Sì, perché la Premier League ha introdotto l'obbligo per gli atleti di vaccinarsi entro il 1° ottobre, mentre l'Italia prende ancora tempo. Diversi, però, i pareri favorevoli e che vanno in questa direzione. Questione di salute e anche di sopravvivenza del calcio. Ne abbiamo parlato con il nostro opinionista, Stefano Tacconi, chiedendogli se si sia vaccinato e se sia giusto portare questo obbligo anche in Italia.