Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juventus. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.Le prestazioni Wojciechcontinuano a far discutere, ma è tutta la Juve a sembrare in difficoltà. Dal polacco alla rimonta, dalle problematiche a Max: l'ex portiere della Juventus è intervenuto come di consueto ai nostri microfoni rispondendo alla domanda:Qui di seguito ​p​otete ascoltare le p​arole di Tacconi: