di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



A quasi ventiquattr'ore dal pareggio tra Juventus e Inter, lo 0-0 è l'ultima cosa della quale ci si ricorda. I riflettori sono accesi sul caos post partita che si è acceso tra l'allenatore nerazzurro Antonio Conte e il suo ex presidente Andrea Agnelli. Per tutta la giornata di oggi vi abbiamo raccontato episodi e retroscena della serata di ieri: dal dito medio dell'ex tecnico bianconero indirizzato alla panchina avversaria allo sfogo di Agnelli al fischio finale. Ma cosa ne pensa un ex giocatore? L'abbiamo chiesto a Stefano Tacconi, che nella consueta rubrica sul nostro sito ci ha risposto così: