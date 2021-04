di Stefano Tacconi

Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.



Una stagione di dubbi e polemiche, problemi e risultati negativi. Dopo nove scudetti consecutivi la Juventus interromperà il dominio in Serie A proprio l'anno in cui come allenatore è stato scelto un grande campione come Andrea Pirlo. Un giocatore che ha scritto la storia del calcio italiano e anche quella recente dei bianconeri, ma che in panchina sta facendo fatica a trovare soddisfazioni. Agnelli e tutta la dirigenza hanno piena fiducia in lui, Andrea sa che però il suo futuro è legato ai risultati e contro il Napoli sarà uno scontro diretto per il quarto posto. A destabilizzare l'ambiente è arrivata anche la notizia di qualche giorno fa di un festino a casa di McKennie nel quale erano protagonisti anche Dybala e Arthur e concluso con l'arrivo delle Forze dell'Ordine per il mancato rispetto delle norme anti Covid. L'episodio ha scatenato le polemiche e Pirlo li ha esclusi per il derby col Torino.



L'ex portiere Stefano Tacconi ha analizzato l'episodio nella sua consueta rubrica