Comincio a ricredermi un po'. Speravo cheavesse la bacchetta magica per sistemare un po' tutta la situazione. Ma non ci sta riuscendo. Non sta trovando il filo giusto con i suoi giocatori. O i suoi giocatori non rispondono a ciò che pensa l'allenatore.C'è un'evoluzione da parte dei giocatori, alcuni non sono dae non credo che una fascia da capitano possa cambiare un giocatore.non può essere il top player di questa squadra. Non sta dando quello che dovrebbe dare, non ha il peso giusto. E' una cosa difficoltosa: Allegri ha veramente bisogna di giocatore con le palle, non di questo spessore.