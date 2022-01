Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juventus. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.

Il caso Dybala tiene sulle spine i tifosi, ma c'è chi la pensa in maniera piuttosto netta. Secondo Stefano Tacconi, infatti, l'argentino dovrebbe decidersi e comunicare le sue intenzioni alla Juventus: "Non è Baggio o Del Piero, se vuole andare via vada, non è una grande perdita".

Questo il commento audio di Stefano Tacconi, storico portiere della Juventus, in esclusiva nella sua rubrica per ilBianconero.com: