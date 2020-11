Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, nel suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato.La Juve stenta, ma soprattutto Paulo Dybala stenta. Il numero 10 bianconero non convince, tra i problemi fisici e quelli ambientali, e fatica a ritrovarsi: tanto che... il suo futuro alla Juve è in bilico. Conferme e volontà a parte, infatti, c'è ancora un contratto da rinnovare e una trattativa a cifre oggi difficilissimeUna domanda a cui l'ex portiere bianconero risponde così: